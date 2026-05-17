Montebianco Prato Calcio a 5 non basta vincere

Il Montebianco Prato Calcio a 5 non riesce a conquistare la vittoria contro il Futsal. La partita si conclude con un risultato favorevole alla squadra avversaria, nonostante gli sforzi fatti dai padroni di casa. La formazione di Luca Pullerà cerca di mantenere il possesso e di creare occasioni di rete, ma non riesce a superare la difesa avversaria. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo in campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Non riesce l’impresa al Montebianco Prato Calcio a 5. La squadra di Luca Pullerà batte il Futsal Cornedo per 6-3 in un Pala Kobilica affollato e rumoroso quasi come ai vecchi tempi (500 spettatori, di cui 100 venuti dal Veneto) ma le tre reti di scarto non sono sufficienti per ribaltare il risultato della finale d’andata, vinta dai vicentini per 8-2. Sfuma così il sogno della promozione per i biancazzurri, in A2 Elite volano gli ospiti. Nella prossima stagione Berti e compagni resteranno dunque in serie A2. Eppure il match era iniziato nel migliore dei modi per i padroni di casa, già sul 2-0 dopo poco più di cinque minuti grazie alle reti di Garcia e Berti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montebianco Prato Calcio a 5, non basta vincere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Travolto il Montebianco Prato calcio a 5Un Montebianco Prato Calcio a 5 che non ti aspetti è travolto dal Futsal Cornedo e vede allontanarsi il sogno della promozione in serie A2 Elite. Calcio Napoli, basta un gol di Mc Tominay per vincere a CagliariUn gol dello scozzese al primo minuto regala i tre punti che permettono al Calcio Napoli di scavalcare momentaneamente il Milan al secondo posto. Montebianco Prato Calcio a 5, non basta vincereNon riesce l’impresa al Montebianco Prato Calcio a 5. La squadra di Luca Pullerà batte il Futsal Cornedo per 6-3 in un Pala Kobilica affollato e rumoroso quasi come ai vecchi tempi (500 spettatori, di ... lanazione.it Il Montebianco Prato Calcio a 5 a caccia di punti sul campo dello JesiLanciati dal settimo successo su altrettante partite disputate in campionato davanti al pubblico amico, i biancazzurri del Montebianco Prato Calcio a 5 si apprestano a giocare sul campo dello Jesi ... lanazione.it