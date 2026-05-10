Nel campionato di calcio a 5, il Montebianco Prato subisce una pesante sconfitta contro il Futsal Cornedo. La partita si conclude con un risultato che allontana la possibilità di ottenere la promozione in serie A2 Elite per la squadra pratese. La sfida si è giocata di recente e ha visto i vincitori imporsi con un punteggio netto. La formazione di casa ha subito una sconfitta che complica i suoi obiettivi stagionali.

Un Montebianco Prato Calcio a 5 che non ti aspetti è travolto dal Futsal Cornedo e vede allontanarsi il sogno della promozione in serie A2 Elite. La finale d’andata dei playoff si è conclusa con un clamoroso 8-2 a favore dei padroni di casa. E’ vero che sabato 16 i biancazzurri avranno a disposizione il match di ritorno al Pala Kobilica, ma per rimontare gli avversari e vincere con 7 reti di scarto ci vorrebbe un autentico miracolo. A Cornedo, la squadra di Pullerà è crollata dopo aver subito la prima rete, in cui il portiere Cerri non è stato esente da colpe, a metà del primo tempo, frazione che si è chiusa su un già molto eloquente 6-1. Nella ripresa il tecnico pratese ha sostituito Cerri con l’esperto Giannattasio ma il passivo ha continuato a lievitare fino all’8-2.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto il Montebianco Prato calcio a 5

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