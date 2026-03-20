Il Napoli ha vinto a Cagliari grazie a un gol di Mc Tominay al primo minuto. La rete ha garantito ai partenopei i tre punti e li ha fatti salire temporaneamente al secondo posto in classifica, superando il Milan. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.

Un gol dello scozzese al primo minuto regala i tre punti che permettono al Calcio Napoli di scavalcare momentaneamente il Milan al secondo posto. Conte ritrova il centrocampo e può finalmente fare delle scelte. In campo il calcio Napoli schiera: Milinkovic, Beukema, Buongiorno, Olivera, Gutierrez, Lobotka, Gilmour, Politano, Mc Tominay, Hojlund Lo scozzese approfitta di un rimpallo in area ed appoggia in porta. Molti errori di impostazione da entrambi le parti per buona parte del primo tempo. Il Calcio Napoli cerca di velocizzare l'azione ma non solo non riesce a trovare spazi ma c'è anche molta imprecisione. Il ritmo si abbassa e gli azzurri non lasciano spazi al Cagliari. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, basta un gol di Mc Tominay per vincere a Cagliari

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