Montagna sostenibile quattro Bandiere Verdi e tre Nere al Trentino Alto Adige
Nel 2026, sull’arco alpino, sono state assegnate 19 Bandiere Verdi da Legambiente, con quattro di queste riconosciute nel territorio del Trentino Alto Adige. La premiazione si è svolta presso l’Urban Center di Rovereto, in occasione del decimo Summit nazionale dedicato alle Bandiere Verdi. Durante l’evento sono state anche consegnate tre Bandiere Nere, simbolo di criticità ambientali. Le bandiere rappresentano il riconoscimento per le attività di tutela e cura dei beni naturali e urbani nelle aree alpine.
Nel 2026 sono 19 le bandiere verdi di Legambiente che sventolano sull’arco alpino, quattro delle quali in Trentino Alto Adige: è l’esito della premiazione svoltasi all’Urban Center di Rovereto durante il decimo Summit nazionale delle Bandiere Verdi, realtà in prima linea nella cura dei beni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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