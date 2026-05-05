Uno studio recente ha analizzato le acque di sorgente in alcune zone di montagna, riscontrando che nel 36% dei casi i livelli di metalli pesanti superano i limiti di legge. La causa principale indicata è il ritiro dei ghiacciai, che espone le sorgenti a maggiori rischi di contaminazione. I risultati riguardano aree di montagna nel Trentino-Alto Adige e nel Tirolo, dove le sorgenti vengono monitorate regolarmente.

Neppure alle sorgenti si può esser certi che l’acqua sia incontaminata. Uno studio condotto tra il 2022 e il 2023 e pubblicato recentemente sulla rivista scientifica Catena da un gruppo di ricerca guidato dal centro Eco Research di Bolzano su 80 sorgenti d’acqua di Trentino-Alto Adige e Tirolo ha evidenziato la presenza di alti livelli di metalli pesanti legati alla composizione geologica e al ritiro di ghiacciai e permafrost. Sono stati indagati due bacini idrografici di alta quota, compresi tra i 2.440 e i 3.400 m.s.l.m., appartenenti al bacino superiore dei fiumi Etsch e Adige, quelli dei torrenti Madriccio e Capanna del Cavallo. Le...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sorgenti di montagna inquinate: metalli pesanti sopra i limiti nel 36% di quelle in Trentino-Alto Adige e Tirolo. “Colpa del ritiro dei ghiacciai”

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