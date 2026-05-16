In Trentino-Alto Adige, sono state assegnate quattro bandiere verdi in relazione al consumo di suolo, mentre si segnalano anche alcune criticità. Le domande principali riguardano l’impatto di questa situazione ad Anterselva e Martello e i progetti che hanno ricevuto riconoscimenti. I dati evidenziano che sono stati valutati vari interventi e iniziative nella regione, con alcuni che hanno ottenuto il riconoscimento, mentre altri sollevano preoccupazioni legate alla tutela del territorio.

? Domande chiave Come influisce il consumo di suolo ad Anterselva e Martello?. Quali progetti hanno ottenuto le bandiere verdi in Trentino-Alto Adige?. Perché il rifugio Buffaure ha ricevuto una deroga urbanistica così alta?. Quanto incide il lavoro volontario sulla tenuta sociale delle valli?.? In Breve Progetto Bollait di Barbara Pisetta e Giovanna Zanghellini valorizza la lana del Lagorai.. Università di Trento e Slow Food collaborano per il corso in Antropologia culturale.. Apival Valsugana premiata per la tutela della biodiversità locale.. Deroga urbanistica del 450% per il rifugio Buffaure in Val di Fassa.. A Rovereto, durante il decimo Summit nazionale delle Bandiere Verdi organizzato da Legambiente, il Trentino-Alto Adige ha ottenuto quattro riconoscimenti ambientali nel 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino-Alto Adige: 4 bandiere verdi e l’ombra sul consumo di suolo

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