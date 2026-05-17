Monsignor Forte in udienza da Papa Leone | Un vero dono di grazia benedizione per me e per il popolo affidatomi
L'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, è stato ricevuto in udienza dal Papa nella giornata di giovedì. Durante l'incontro, Forte ha descritto l'evento come un vero dono di grazia e una benedizione sia per sé che per il popolo di cui si occupa. L'udienza si è svolta in modo riservato e si è conclusa con una stretta di mano tra i due. Non sono stati resi noti dettagli specifici sul contenuto della conversazione.
L'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, è stato ricevuto in udienza da Papa Leone XIV, nella giornata di giovedì. Un'udienza che l'arcivescovo ha definito “un vero dono di grazia”.“Desideravo ringraziare il Santo Padre per la Sua testimonianza di fede, di carità umile e accogliente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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