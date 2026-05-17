Monsignor Forte in udienza da Papa Leone | Un vero dono di grazia benedizione per me e per il popolo affidatomi

L'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, è stato ricevuto in udienza dal Papa nella giornata di giovedì. Durante l'incontro, Forte ha descritto l'evento come un vero dono di grazia e una benedizione sia per sé che per il popolo di cui si occupa. L'udienza si è svolta in modo riservato e si è conclusa con una stretta di mano tra i due. Non sono stati resi noti dettagli specifici sul contenuto della conversazione.

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