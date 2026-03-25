Udienza 25 marzo Papa Leone XIV | il ministero sacerdotale è un dono divino al servizio di tutti

Durante l’udienza generale del 25 marzo, Papa Leone XIV ha ribadito che il ministero sacerdotale e episcopale rappresenta un’istituzione divina. Secondo il Papa, tale ministero si basa sulla carità di Cristo e ha il compito di servire la Chiesa e i suoi fedeli. Nessuna altra dichiarazione o commento è stato fornito durante l’incontro.

Papa Leone XIV all’Udienza Generale di oggi 25 marzo, sottolinea come il ministero sacerdotale ed episcopale sia un’istituzione divina che si fonda sulla carità di Cristo e si pone al servizio della Chiesa. In questo mercoledì 25 marzo, solennità dell’Annunciazione del Signore, si è svolta come ogni settimana l’Udienza Generale di papa Leone XIV in piazza San Pietro. Concentrandosi sul III capitolo del documento conciliare ha meditato affermando che “la Chiesa cattolica trova il suo fondamento negli apostoli voluti da Cristo“. Le ha definite “colonne vive del suo Corpo Mistico“. La dimensione gerarchica che ne costituisce la struttura è “al servizio dell’unità, della missione e della santificazione di tutte le membra“. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Udienza 25 marzo, Papa Leone XIV: il ministero sacerdotale è un dono divino al servizio di tutti Articoli correlati Udienza Generale 4 marzo 2026, papa Leone XIV: Chiesa realtà complessa insieme umana e divinaPapa Leone XIV all’Udienza Generale prosegue l’approfondimento sui testi conciliari e parla della Chiesa, realtà complessa in cui convive la... Leggi anche: Da Lovere in dono al Papa la torta di rose. E Leone XIV ringrazia il giovane chef Tutto quello che riguarda Papa Leone Temi più discussi: Il Papa: laici e sacerdoti, uniti nella missione di essere veri testimoni di Cristo; Le parole di Leone XIV all'udienza: Il cristiano deve essere strumento di pace; Leone XIV: la salute non è un lusso ma condizione per la pace sociale; Leone XIV riceve in udienza i Reali di Spagna. Papa Leone XIV: il fondamento della Chiesa negli Apostoli, voluti da Cristo come colonne vive del suo Corpo misticoCittà del Vaticano , mercoledì, 25. marzo, 2026 10:25 (ACI Stampa). Clima di festa in piazza San Pietro. Il colonnato del Bernini abbraccia tutti i fedeli giunti stamane per l'udienza del maercoledì d ... acistampa.com Papa Leone XIV: Ogni autentico cammino verso l'unità e la comunione è opera dello Spirito SantoLa delegazione del programma per le relazioni cristiano-mussulmane in Africa (PROCMURA) ricevuta in udienza nello studio presso la Sala delle Udienze. acistampa.com EWTN Italia. . Iscriviti alla nostra newsletter qui https://mailchi.mp/ewtn/italia In DIRETTA | Udienza Generale di Papa Leone XIV da Piazza San Pietro, in Vaticano. Scrivi tra i commenti le tue intenzioni di preghiera. Credit: Vatican Media Visita il nostro sit - facebook.com facebook #TG2000 - Papa Leone nel Principato di Monaco. Arcivescovo: tante povertà nascoste #24marzo #TV2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV #ViaggioApostolico x.com