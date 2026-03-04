Firenze la Coop in aiuto del popolo palestinese | udienza da Leone XIV

A Firenze, durante l'udienza dedicata alle Misericordie d'Italia, è stata annunciata un'iniziativa della Coop a sostegno del popolo palestinese. La giornata si è svolta il 4 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle associazioni coinvolte. La Coop ha comunicato l'intenzione di avviare progetti di aiuto umanitario in quella regione. L'evento si è tenuto presso il Vaticano, con la presenza di Papa Leone XIV.

Firenze, 4 marzo 2026 - In occasione dell'udienza dedicata alle Misericordie d'Italia, Papa Leone XIV ha incontrato Unicoop Firenze, rappresentata da Claudio Vanni, responsabile delle Relazioni Esterne che ha aggiornato il Santo Padre sull'impegno che la Cooperativa continua a portare avanti per aiutare il popolo palestinese. Le iniziative per la Palestina Per la campagna di solidarietà natalizia la Fondazione Il Cuore si scioglie e Unicoop Firenze hanno promosso fino 13 gennaio la raccolta fondi per il sostegno allo studio di giovani palestinesi, progetto in collaborazione con l'Università di Firenze, la Comunità Islamica di Firenze e Toscana, il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira e la Fondazione Giovanni Paolo II. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, la Coop in aiuto del popolo palestinese: udienza da Leone XIV Giubileo della Speranza, soci forlivesi del Rotary in udienza da papa Leone XIVDomenica, inoltre, proseguirà il service di solidarietà dei rotariani a favore della Mensa della Caritas, giunto al quinto anno e proposto dal Rotary... Lepore in udienza da Papa Leone XIV: al Pontefice la Turrita d’OroIl sindaco Matteo Lepore è oggi in udienza privata da Papa Leone XIV, al quale consegnerà la Turrita d’Oro, la massima onorificenza del Comune di... Tutto quello che riguarda Firenze la Coop in aiuto del popolo.... Temi più discussi: Buoni sconto della Buona spesa per i soci Unicoop Firenze; Firenze. Il Filo Verde cresce alle Piagge: evento al Teatro delle Spiagge; Sanità pubblica a Firenze: un incontro per difendere il diritto alla salute e i presidi del territorio; Unicoop e PAC per salute e prevenzione. Unicoop Firenze e Rete Pas, ambulatorio veterinario a centro Coop Le PiaggeUn ambulatorio veterinario al Centro Coop Le Piagge di Firenze. ansa.it Coop Italia: Avere psicologi a scuola è un bene per i giovaniFirenze, 8 ottobre 2025 - Coop sta dalla parte della raccolta di firme per questa legge di iniziativa popolare per l'istituzione del servizio nazionale pubblico di psicologia, anche nelle scuole, ... lanazione.it A Firenze la sinistra dice no a #crocifissi e presepi a scuola ma un istituto organizza uno spazio per la preghiera degli alunni musulmani per il #ramadan. La #scuola è laica a corrente alternata x.com Sofia e Lorenzo sempre al top tra i nuovi nati mentre Rossi e Bianchi i cognomi più diffusi a Firenze. Ecco i dettagli nel focus del bollettino di statistica facebook