Dal 16 maggio 2026 diventa obbligatorio per i monopattini elettrici in Italia avere una targa e un’assicurazione. Chi non si adegua rischia multe che possono arrivare fino a 400 euro. La norma riguarda tutti i veicoli a due ruote senza sella, con l’obiettivo di regolamentare l’uso e aumentare la sicurezza sulle strade. La nuova disposizione interessa sia i privati che i noleggi.

ROMA – Scatta l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici in Italia a partire dal 16 maggio 2026. Sarà sanzionabile con una multa da 100 a 400 euro. Il decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale, disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per il rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione “prevalentemente elettrica”. COME RICHIEDRE LA TARGA – A differenza di quanto avviene con la Rc Auto, il meccanismo è costruito sulla persona, non sul mezzo. Il contrassegno, quindi, non viene associato al monopattino — che non è iscritto all’Archivio nazionale dei veicoli e non ha numero di telaio — ma al codice fiscale del proprietario. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Monopattini elettrici: obbligo di targa e assicurazione dal 16 maggio. Multe fino a 400 euro

Articoli correlati

Monopattini, dal 16 maggio scatta obbligo targa e assicurazione: multe fino a 400 euro(Adnkronos) – Targa e assicurazione obbligatori per i monopattini elettrici circolanti in Italia a partire dal 16 maggio 2026.

Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazioneABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove regole in arrivo per i proprietari A partire dal 16 maggio 2026, entreranno in vigore nuove disposizioni per i...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Monopattini elettrici

Temi più discussi: Monopattini elettrici, targhino obbligatorio dal 16 maggio: fino a 400 euro di multa per chi circola senza. Come chiederlo e quanto costa; Targhe per monopattini elettrici: come funziona l’obbligo; Monopattini elettrici: obbligo di assicurazione e targa rinviato ad aprile 2026; Monopattini, la polizza obbligatoria parte il 16 maggio.

Monopattini elettrici obbligo di targa e assicurazione scatena proteste su costi e accuse di tassa mascherataDal 16 maggio targa e Rc obbligatorie per i monopattini elettrici Dal 16 maggio 2026 tutti i monopattini elettrici che circolano in Italia dovranno av ... assodigitale.it

Monopattini, dal 16 maggio scatta obbligo targa e assicurazione: multe fino a 400 euroPubblicato decreto che regola la piattaforma telematica per il rilascio del contrassegno. Ecco come potrà essere richiesta la targa e quanto costerà ... adnkronos.com

Per i monopattini elettrici entra ufficialmente in vigore l‘obbligo di targa e di assicurazione a partire dal 16 maggio 2026. Tutti i dettagli per non avere multe https://geopop.it/9TE18 facebook

Monopattini elettrici, dal 16 maggio scatta l'obbligo di targa e #assicurazione: quanto costa e come fare. La protesta: «È ... x.com