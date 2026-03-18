Monopattini elettrici | dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione

Dal 16 maggio 2026 entreranno in vigore nuove norme sui monopattini elettrici in Italia. Secondo la legge, i proprietari dovranno dotare i loro veicoli di targa e assicurazione obbligatoria. Le regole si applicano a tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale. La novità riguarda sia i mezzi nuovi sia quelli già in uso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove regole in arrivo per i proprietari. A partire dal 16 maggio 2026, entreranno in vigore nuove disposizioni per i monopattini elettrici in Italia: sarà infatti obbligatorio dotarsi di targa e assicurazione. A ricordarlo è Assoutenti, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che regola il sistema per il rilascio dei contrassegni identificativi. Come richiedere la targa. I cittadini potranno accedere alla piattaforma telematica dedicata tramite: SPID di secondo livello (con password e codice OTP). Carta d’identità elettronica. Il servizio sarà disponibile attraverso il Portale dell’Automobilista. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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MONOPATTINI ELETTRICI OBBLIGO TARGA E ASSICURAZIONE

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