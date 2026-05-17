molto pop poca art

Il settore del design di orologi si arricchisce di un nuovo modello che combina elementi di stile e funzionalità. Secondo le fonti, questo orologio si distingue per un’estetica che richiama il look vivace e colorato di un marchio noto per la sua popolarità, mentre presenta dettagli e finiture che richiamano il lusso e l’eleganza di un marchio di alta gamma. La presentazione ufficiale sottolinea come il modello unisca aspetti di design immediatamente riconoscibili, senza tuttavia focalizzarsi su caratteristiche tecniche o innovazioni specifiche.

Il Royal Pop, dicono, unisce il design accattivante dello Swatch e all’eleganza indiscussa di un Audemars Piguet. Il simbolico punto d’incontro sta nel prezzo, tra le 300 e le 400 euro, cifra accessibile a molti. Molti di più, almeno, di quanto non ci immaginerebbe. E chi si immaginava infatti quasi un migliaio di persone in fila dalla sera prima per acquistare il nuovo orologio da tasca diventato già oggetto di culto. A Milano, come in tutto resto del mondo. Stesse scene: strade transennate, cronografi finiti in pochi minuti, spintoni e urla. E se in corso Vittorio Emanuele è dovuta intervenire la polizia, a Dubai il lancio del “pop art clock” è stato addirittura annullato per motivi di ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Everybody viva el duche - Super Parody Pop Hit

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