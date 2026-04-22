Dal 29 maggio al 12 ottobre 2026, il Museo Guggenheim di Bilbao ospita la mostra “Jasper Johns: Night Driver”, una retrospettiva dedicata a uno tra i più influenti artisti contemporanei statunitensi. L’esposizione si concentra su una vasta selezione di opere che spaziano tra bandiere, simboli e elementi della Pop Art, offrendo un’ampia panoramica sul percorso creativo di Johns.

Il Museo Guggenheim di Bilbao presenta dal 29 maggio al 12 ottobre 2026 l’esposizione “ Jasper Johns: Night Driver ”, un’ambiziosa retrospettiva dedicata a uno degli artisti più importanti della nostra epoca, lo statunitense Jasper Johns. “Night Driver” prende il titolo da un disegno di Johns del 1960, la sua prima opera basata su un sentimento personale secondo le sue stesse parole, e presenta circa centoquaranta opere, tra cui dipinti, sculture, disegni, incisioni, un libro d’artista e una scenografia. Jasper Johns a New York aveva instaurato una grande amicizia con figure come l’artista Robert Rauschenberg, il compositore John Cage e il coreografo Merce Cunningham, che insieme rinnoveranno profondamente la scena artistica del loro paese.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bandiere e Pop Art con Jasper Johns

Jasper Johns - The Quest for Originality

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