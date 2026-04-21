Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha parlato ieri a Washington, sottolineando come la regione rivesta un ruolo chiave nelle rotte commerciali internazionali. Durante l'incontro, ha evidenziato la posizione geografica strategica del territorio e la sua importanza nel contesto delle nuove vie di scambio globali. La discussione si è concentrata sulla sfida di rafforzare il corridoio IMEC, collegamento tra tre Paesi europei e alcune aree asiatiche.

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha delineato ieri a Washington la centralità geopolitica e logistica della regione nel quadro delle nuove rotte commerciali globali. Durante un incontro tenutosi presso la residenza dell’ambasciatore italiano nell’ambito del forum Villa Firenze talk, il leader regionale ha sottolineato come Trieste e il suo porto rappresentino un perno indispensabile per le connessioni tra l’Europa centrale, il sud del continente e il Far East, specialmente in vista delle decisioni riguardanti il corridoio economico che collegherà l’India al Medio Oriente e all’Europa, noto come Imec. Oltre il business: la stabilità dei legami transatlantici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste al centro del mondo: la sfida di Fedriga per il corridoio IMEC

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