Modena troupe Rai aggredita fuori dall' ospedale di Bologna | Grave atto intimidatorio

Una troupe della TGR Emilia-Romagna è stata aggredita oggi all’esterno dell’ospedale di Bologna. La Rai ha diffuso una nota in cui condanna fermamente l’episodio, definendolo un grave atto intimidatorio. L’aggressione si è verificata mentre la troupe si trovava sul posto per svolgere il proprio lavoro di giornalismo. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’attacco o su eventuali responsabili. Nessun’altra informazione è stata resa nota in merito all’incidente.

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La Rai attraverso una nota esprime "la più ferma condanna per l'aggressione subita oggi da una troupe della TGR Emilia-Romagna all'esterno dell'ospedale di Bologna. I giornalisti si trovavano sul posto per svolgere attività di documentazione giornalistica per verificare le condizioni dei feriti del gravissimo investimento avvenuto a Modena, nell'ambito del diritto-dovere di cronaca e del servizio pubblico di informazione. Un gruppo di giovani ha rivolto insulti all'operatore e colpito l'attrezzatura, cavalletto e telecamera, dopo aver notato la presenza della troupe. Fortunatamente non si registrano feriti tra il personale, ma l'episodio rappresenta un grave atto intimidatorio nei confronti di professionisti impegnati nel garantire un'informazione corretta e puntuale ai cittadini". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Modena, troupe Rai aggredita fuori dall'ospedale di Bologna: "Grave atto intimidatorio" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Troupe Rai aggredita fuori dall’ospedale Maggiore: rotti cavalletto e telecameraMomenti di tensione all’esterno dell’ospedale Maggiore, dove sono ricoverati i due coniugi di 55 anni travolti sabato nel centro di Modena dall’auto... Bologna, troupe del Tgr aggredita, Rai: “Inaccettabili le intimidazioni”E' stata aggredita la troupe del Tgr Rai che si trovava fuori l'ospedale Maggiore di Bologna per la coppia ricoverata dopo i fatti di Modena “La Rai... Bologna, troupe del Tgr aggredita fuori dall'Ospedale Maggiore mentre raccoglieva interviste sui feriti di ModenaIl sindacato dei giornalisti Rai, Unirai-Figec, esprime solidarietà alla troupe della TGR Emilia-Romagna aggredita all’esterno dell’ospedale di Bologna da un gruppo di facinorosi che hanno inveito co ... gazzettadiparma.it Troupe Rai aggredita da anarchici a Roma: due operatori in ospedale | Stava riprendendo edifici occupatiI giornalisti del Tgr Lazio si trovavano sul posto per documentare alcuni edifici occupati, nel contesto delle indagini seguite alla recente esplosione al Parco degli Acquedotti, costata la vita a ... ilsussidiario.net