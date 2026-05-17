Bologna troupe del Tgr aggredita Rai | Inaccettabili le intimidazioni

Una troupe del Tgr Rai è stata aggredita mentre si trovava davanti all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trovavano i parenti di una coppia ricoverata in seguito ai fatti accaduti a Modena. La Rai ha condannato gli episodi di violenza, definendoli inaccettabili. L'aggressione è avvenuta in un contesto di tensione legata alla presenza dei media sul posto. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni delle persone coinvolte o sui responsabili dell’evento.

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E' stata aggredita la troupe del Tgr Rai che si trovava fuori l'ospedale Maggiore di Bologna per la coppia ricoverata dopo i fatti di Modena “La Rai esprime la più ferma condanna per l’aggressione subita oggi da una troupe della Tgr Emilia-Romagna all’esterno dell’ospedale di Bologna.I giornalisti si trovavano sul posto per svolgere attività di documentazione giornalistica per verificare le condizioni dei feriti del gravissimo investimento avvenuto a Modena, nell’ambito del diritto-dovere di cronaca e del servizio pubblico di informazione”, si legge in una nota diffusa dalla Rai. Un gruppo di giovani ha rivolto insulti all’operatore e colpito l’attrezzatura, ovvero cavalletto e telecamera, dopo aver notato la presenza della troupe. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bologna, troupe del Tgr aggredita, Rai: “Inaccettabili le intimidazioni” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Crans Montana, proprietari del Constellation indagati per omicidio - Vita in diretta 05/01/2026 Sullo stesso argomento Roma: Rai, aggredita troupe Tgr a presidio anarchici, ferma condannaLa Rai, attraverso una nota ufficiale, esprime la propria “ferma condanna per l’ennesima aggressione da parte di anarchici a giornalista e troupe... Rai: “Una troupe della Tgr Lazio aggredita dagli anarchici durante un servizio”La Rai ha denunciato un episodio di violenza nei confronti di una troupe in servizio per la Tgr Lazio nel quartiere Quadraro di Roma. Troupe del Tgr Lazio aggredita al Quadraro durante ripreseUn nostro operatore è stato colpito da almeno tre persone mentre filmava palazzine occupate in via degli Angeli. Prognosi di sette giorni. La sua testimonianza Un operatore della nostra troupe del Tgr ... rainews.it Anarchici morti, aggredita una troupe della Tgr Lazio da parte di anarchiciLa morte dei due anarchici nel parco degli acquedotti a Roma mentre fabbricavano un ordigno artigianale. Perquisizioni a tappeto della Digos di Roma nei confronti di appartenenti alla stessa galassia. rainews.it