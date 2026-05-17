Il ministro degli Esteri ha scritto al ministro dell’Interno chiedendo di assegnare una medaglia al Valore a chi ha fermato un uomo che aveva cercato di aggredire con un coltello. Il sindaco ha commentato che due dei coinvolti sono stranieri e si è opposto a chi, secondo lui, sfrutta l’odio per trarne profitto. L’individuo, che ha tentato di ferire le persone, è stato inseguito e bloccato dopo aver mostrato l’arma. La vicenda ha suscitato reazioni politiche e mediatiche sulla gestione del caso.

Lo hanno rincorso e immobilizzato nonostante avesse in mano un coltello con il quale ha provato a colpirli, riuscendoci. Le persone che hanno fermato Salim El Koudri, il 31enne affetto da problemi psichici che nella serata di sabato si è lanciato con la sua auto sulla folla ferendo 8 persone, alcune delle quali rimangono in pericolo di vita, meritano un riconoscimento dallo Stato. Lo ha detto il ministro degli esteri, Antonio Tajani, in una lettera inviata al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per chiedergli di “valutare la proposta al Capo dello Stato della concessione della Medaglia al Valor Civile ” a Luca Signorelli, l’uomo che per primo ha parlato ai giornalisti mostrando anche i segni di una coltellata sulla testa, e a “tutti coloro che si sono resi protagonisti” di un “gesto esemplare a tutela della cittadinanza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Modena, Tajani scrive a Piantedosi: “Medaglia al Valore a chi ha fermato El Koudri”. Il sindaco: “Due sono stranieri. No agli avvoltoi che lucrano sull’odio”

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