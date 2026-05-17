Modena sotto shock | Ho visto persone volare in aria una scena terribile | FOTO

Da bolognatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena si risveglia in un silenzio carico di tensione dopo l’incidente che ha coinvolto sette persone in via Emilia Centro. La sera precedente, un uomo di 31 anni ha travolto i pedoni con un’auto e, con un coltello, ha ferito un’altra persona. Testimoni hanno riferito di aver visto persone volare in aria e di scene terribili che rimangono impresse nella memoria collettiva. La città si trova ora a fare i conti con la gravità di quanto accaduto.

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Il giorno dopo, Modena si sveglia in silenzio, ancora sotto shock. In via Emilia Centro, dove ieri il 31enne Salim El Koudri ha travolto sette persone con la sua auto e ne ha ferita un’ottava con un coltello, resta una città sospesa tra paura e incredulità. Le tracce dell’orrore sono quasi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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