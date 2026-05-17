Modena sotto shock | Ho visto persone volare in aria una scena terribile | FOTO

Modena si risveglia in un silenzio carico di tensione dopo l’incidente che ha coinvolto sette persone in via Emilia Centro. La sera precedente, un uomo di 31 anni ha travolto i pedoni con un’auto e, con un coltello, ha ferito un’altra persona. Testimoni hanno riferito di aver visto persone volare in aria e di scene terribili che rimangono impresse nella memoria collettiva. La città si trova ora a fare i conti con la gravità di quanto accaduto.

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