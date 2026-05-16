Andava almeno ai 100 all’ora abbiamo visto le persone volare Le prime drammatiche testimonianze sull’attacco a Modena

Testimoni raccontano di aver assistito a un incidente a Modena in cui un’auto avrebbe percorso il marciapiede a una velocità stimata di almeno 100 chilometri all’ora. Alcuni riferiscono di aver visto le persone volare a causa dell’impatto. Le testimonianze sono state fornite nelle prime ore successive all’evento, descrivendo un’auto che avrebbe fatto un’accelerazione improvvisa prima di arrivare sul marciapiede. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità.

«Abbiamo visto l’auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un’ accelerazione improvvisa. Andava almeno a 100 all’ora, abbiamo visto le persone volare ». Sono le prime drammatiche testimonianze di chi in via Emilia Centro a Modena ha assistito all’incredibile azione che ha spezzato il tranquillo struscio del sabato pomeriggio: un’auto scagliata a tutta velocità contro i pedoni. Dopo lo schianto sulla vetrina di un negozio, secondo quanto riferito da diversi testimoni, l’automobilista ha tentato la fuga armato di coltello: braccato anche dai passanti, è stato però infine fermato dalla polizia. L’auto puntata sui passanti e i feriti. A confermare la dinamica dell’accaduto – che non sembra lasciare spazio a dubbi sulla volontarietà dell’azione – è anche il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Journey to the Village of Innocence | The Final Episode | Mr. Qasim

Sullo stesso argomento

Fiona May e Patrick Stevens, “I Veloci” di Pechino Express 2026: “Abbiamo visto una parte del mondo che non conoscevamo. Abbiamo visto la vita normale delle persone, non quella che vedi nei film o in televisione” – IntervistaFiona May e Patrick Stevens, formano la coppia de “I Veloci” di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” disponibile in prima visione assoluta da...

Fabregas oggi fa l’italiano: “Stare tra le prime quattro? No, per ora non abbiamo i valori”A Dazn: "Siamo stati molto criticati per il nostro gioco e per le sconfitte subite, ma oggi abbiamo dimostrato di essere resistenti" Cm Como...