Andava almeno ai 100 all’ora abbiamo visto le persone volare Le prime drammatiche testimonianze sull’attacco a Modena

Da open.online 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Testimoni raccontano di aver assistito a un incidente a Modena in cui un’auto avrebbe percorso il marciapiede a una velocità stimata di almeno 100 chilometri all’ora. Alcuni riferiscono di aver visto le persone volare a causa dell’impatto. Le testimonianze sono state fornite nelle prime ore successive all’evento, descrivendo un’auto che avrebbe fatto un’accelerazione improvvisa prima di arrivare sul marciapiede. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«Abbiamo visto l’auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un’ accelerazione improvvisa. Andava almeno a 100 all’ora, abbiamo visto le persone volare ». Sono le prime drammatiche testimonianze di chi in via Emilia Centro a Modena ha assistito all’incredibile azione che ha spezzato il tranquillo struscio del sabato pomeriggio: un’auto scagliata a tutta velocità contro i pedoni. Dopo lo schianto sulla vetrina di un negozio, secondo quanto riferito da diversi testimoni, l’automobilista ha tentato la fuga armato di coltello: braccato anche dai passanti, è stato però infine fermato dalla polizia. L’auto puntata sui passanti e i feriti. A confermare la dinamica dell’accaduto – che non sembra lasciare spazio a dubbi sulla volontarietà dell’azione – è anche il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Journey to the Village of Innocence | The Final Episode | Mr. Qasim

Video Journey to the Village of Innocence | The Final Episode | Mr. Qasim

Sullo stesso argomento

Fiona May e Patrick Stevens, “I Veloci” di Pechino Express 2026: “Abbiamo visto una parte del mondo che non conoscevamo. Abbiamo visto la vita normale delle persone, non quella che vedi nei film o in televisione” – IntervistaFiona May e Patrick Stevens, formano la coppia de “I Veloci” di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” disponibile in prima visione assoluta da...

Fabregas oggi fa l’italiano: “Stare tra le prime quattro? No, per ora non abbiamo i valori”A Dazn: "Siamo stati molto criticati per il nostro gioco e per le sconfitte subite, ma oggi abbiamo dimostrato di essere resistenti" Cm Como...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web