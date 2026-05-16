A Modena, un uomo di 31 anni è stato fermato dalla polizia dopo aver investito diversi passanti con un’auto a grande velocità, raggiungendo i 100 kmh. Testimoni riferiscono di aver visto persone volare e di aver assistito a un episodio di violenza. L’uomo è stato arrestato e portato in questura, mentre gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire le circostanze dell’incidente e il motivo dietro l’aggressione. La zona dell’accaduto è stata delimitata dagli agenti per consentire i rilievi.

E' stato bloccato da una volante della polizia il 31enne che era alla guida dell'auto che ha investito ad alta velocità diversi passanti a Modena. "Ho visto le persone volare, ho visto falciare una persona. Sembrava sotto l'effetto di droga", ha detto un testimone a RaiNews 24. A quanto si apprende si tratta di un italiano di origine marocchina, incensurato, nato in provincia di Bergamo ma residente in provincia di Modena. L'uomo è stato bloccato dopo essere sceso dall'auto con in mano un coltello. È in Questura. Sette i feriti, di cui due gravi. Una donna avrebbe ferite gravissime alle gambe. "Non ho particolari sull'identità dell'uomo che era alla guida dell'auto, anche se alcuni testimoni mi hanno riferito che si tratterebbe di una persona di origine nordafricana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrore a Modena, a 100 all'ora sulla folla poi le coltellate: "Abbiamo visto le persone volare". Chi è l'uomo in fermato

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