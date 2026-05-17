Modena si risveglia sotto shock dopo un incidente avvenuto ieri nel centro storico della città. Un’auto, percorrendo a grande velocità, ha investito vari passanti, provocando numerosi feriti. La polizia è intervenuta sul posto per le operazioni di soccorso e i rilievi. Oggi, in città, sono attesi l’arrivo del presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio, che visiteranno i luoghi dell’accaduto e incontreranno le autorità locali. La comunità si prepara a affrontare questa giornata di smarrimento e attesa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La città di Modena si è risvegliata in un clima di silenzio e sgomento dopo il drammatico episodio avvenuto ieri, 16 maggio, nel centro storico, dove un’auto lanciata ad alta velocità ha travolto diversi passanti causando numerosi feriti. Nella giornata di oggi sono attese le visite del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il racconto della sorella di uno dei feriti. “Mio fratello è vivo, ma sta molto male. È stato qualcosa di devastante”. Con queste parole Maria Grazia Muccini ha raccontato quanto accaduto al fratello sessantenne, uno dei primi investiti durante la folle corsa dell’auto guidata da Salim El Koudri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Modena sotto shock dopo la tragedia: oggi l’arrivo di Mattarella e Meloni

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