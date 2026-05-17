Modena è ancora una città sotto choc Mattarella e Meloni oggi saranno in Emilia

Modena si trova ancora in uno stato di grande attenzione dopo i recenti eventi che l’hanno coinvolta. Oggi, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio sono attesi in Emilia per visitare la città. La premier ha cancellato il suo viaggio a Cipro, dove avrebbe dovuto incontrare il capo dello Stato locale, e ha deciso di rientrare in Italia. La visita ufficiale dei due esponenti istituzionali mira a portare attenzione sulla situazione di Modena.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica, per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Mattarella alle 11 a Modena, alle 12 all'ospedale di Bologna dai feriti Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi visiterà i feriti nel grave episodio avvenuto ieri a Modena. Alle 11 sarà all’Ospedale Baggiovara di Modena e alle 12 all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove sono ricoverate le otto persone, falciate ieri con l’auto da Salim El Koudri, che ha poi accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Modena, Meloni annulla la visita a Cipro e sarà dai feriti con Mattarella

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