Modena solidarietà unanime della politica Meloni | Un episodio gravissimo

Da iltempo.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena un uomo ha investito diversi pedoni e successivamente ha accoltellato un passante. La vicenda si è verificata oggi e ha suscitato reazioni da parte delle autorità politiche locali e nazionali. La premier ha definito l’episodio gravissimo. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto e sugli eventuali motivi dietro gli atti. Sono stati richiesti aggiornamenti sull’identità della persona coinvolta e sul numero delle persone rimaste ferite. La città si trova ora in stato di allerta.

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«Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che, con coraggio, sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell'ordine per il loro intervento». È il commento a caldo della premier, Giorgia Meloni, su quanto è successo nella cittadina emiliana, dove un 31 enne travolge con l'auto i pedoni e fugge, accoltellando il passante che riesce a fermarlo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invece, telefona subito al sindaco Massimo Mezzetti per dargli la sua «vicinanza» ed esprimere «solidarietà a chi è stato ferito». 🔗 Leggi su Iltempo.it

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