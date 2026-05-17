A Modena, Salim El Koudri, il 31enne coinvolto nell'incidente che ha investito diversi passanti, non ha risposto agli inquirenti. È stato diagnosticato con un disturbo schizoide della personalità. Le indagini sui dispositivi sequestrati non hanno trovato prove di radicalizzazione o collegamenti con movimenti estremisti. Inoltre, sui social sono stati cancellati alcuni post, ma non sono stati riscontrati segnali di coinvolgimento in attività o discorsi di natura radicale.

Sui device sequestrati a Salim El Koudri, il 31enne che ieri a Modena ha travolto diversi passanti, non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. E' quanto si apprende da fonti investigative. L'ipotesi prevalente, al momento, resta dunque quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l'uomo soffre e di cui è stato in cura. I post cancellati da Meta Meta ha cancellato alcuni sui post sui social, ma non perché fossero di contenuto jihadista, a quanto si apprende. Alcuni avevano contenuti sessuali, altri erano comunque inappropriati rispetto alla policy dell'azienda che li ha quindi eliminati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Modena, Salim El Koudri non risponde ai pm: ha un «disturbo schizoide della personalità». Nessun segno di radicalizzazione sui social, Meta cancellò alcuni post

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Salim el koudri a Modena reddit

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