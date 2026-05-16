Modena investe i passanti | fermato Salim El Koudri Si attiva l’antiterrorismo di Bologna
A Modena è stato fermato un uomo sospettato di aver investito dei passanti, portando all’attivazione delle indagini da parte delle forze dell’ordine. Le autorità hanno preso provvedimenti nei confronti di questa persona, mentre nel frattempo si procede con gli accertamenti. Contestualmente, le indagini sono state affidate alle forze antiterrorismo di Bologna, che stanno analizzando i dettagli dell’episodio. La situazione resta sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.
I pm del gruppo antiterrorismo della Dda di Bologna, coordinati dal procuratore capo Paolo Guido, stanno seguendo quanto avvenuto nel pomeriggio nel centro di Modena. I magistrati attendono gli esiti dei primi accertamenti delegati alla Digos dai quali si attendono chiarimenti sulle ragioni del gesto compiuto dall’uomo, portato in questura e ora sotto interrogatorio. “Ho telefonato al ministro dell’Interno Piantedosi per avere approfondimenti sul grave episodio accaduto oggi a Modena. Prego per la salute di tutti i feriti”. Lo ha scritto sui social il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani. “Per fortuna l’autore di questa violenta e brutale aggressione è stato fermato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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