Modena investe i passanti | fermato Salim El Koudri Si attiva l’antiterrorismo di Bologna

A Modena è stato fermato un uomo sospettato di aver investito dei passanti, portando all’attivazione delle indagini da parte delle forze dell’ordine. Le autorità hanno preso provvedimenti nei confronti di questa persona, mentre nel frattempo si procede con gli accertamenti. Contestualmente, le indagini sono state affidate alle forze antiterrorismo di Bologna, che stanno analizzando i dettagli dell’episodio. La situazione resta sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

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