A Modena, il ministro degli Interni ha commentato un episodio dicendo che l’azione compiuta può essere attribuita a una condizione di disagio psichiatrico. Ha aggiunto che gli inquirenti continueranno le verifiche per approfondire la situazione, ma ha evidenziato questa possibile causa come elemento centrale. La dichiarazione si inserisce nel contesto di un’indagine in corso, senza fornire ulteriori dettagli sull’accaduto o sulle persone coinvolte.

“Chiaramente gli inquirenti faranno faranno ulteriori accertamenti, ma quello che è accaduto, è collocabile in una situazione di disagio psichiatrico”. Lo ha detto Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, al termine del vertice in Prefettura a Modena, in merito a quanto accaduto nel pomeriggio di ieri in città dove Salim El Koudri ha falciato la folla con l’auto. “Questo ovviamente non cambia la tragicità degli effetti e quello che è successo, anzi per certi versi preoccupa – ha affermato – ma per il mestiere che ci è dato di fare, registrare che non c’era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, Piantedosi: "Gesto collocabile in situazione disagio psichiatrico"

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