Modena Meloni in costante contatto con Piantedosi e Mantovano | Fatto gravissimo massima attenzione

Da liberoquotidiano.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo fonti di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio è in continuo contatto con i ministri Piantedosi e Mantovano. La misura adottata dal governo in merito a recenti eventi è stata definita come un fatto gravissimo. Le dichiarazioni ufficiali indicano che si sta monitorando attentamente la situazione. La comunicazione tra i membri dell’esecutivo si mantiene costante per coordinare le prossime mosse. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui provvedimenti specifici o sui tempi di intervento.

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La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, "segue con la massima attenzione quanto accaduto a Modena ed è in costante contatto con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano ". "Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell’ordine per il loro intervento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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