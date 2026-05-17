Modena Piantedosi | Fatto collocabile in una situazione di disagio psichiatrico

A Modena, il ministro dell’interno ha commentato un episodio specificando che l’evento sembra riconducibile a una condizione di disagio psichiatrico. Ha aggiunto che gli inquirenti effettueranno ulteriori verifiche per chiarire la dinamica. La dichiarazione è arrivata dopo che sono state raccolte le prime testimonianze e i primi elementi investigativi. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul caso, né sui soggetti coinvolti o sulle circostanze precise dell’accaduto.

"Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti", però "il fatto sembra sia collocabile soprattutto in una situazione di disagio psichiatrico". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al termine di un incontro in prefettura a Modena, su quanto accaduto ieri. "Non cambia la tragicità degli effetti e quello che è successo, anzi per certi versi preoccupa", ma "per il mestiere che ci è dato di fare, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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