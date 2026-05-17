A Modena, la discussione pubblica si concentra sulla vicenda di un incidente in cui un uomo, identificato come Salim El Koudri, ha investito alcuni passanti con la propria auto a grande velocità. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti: mentre alcuni criticano aspramente il comportamento dell’uomo, altri si sono scagliati contro le dichiarazioni fatte da figure politiche, ritenute offensive e fuori luogo. La polemica si concentra anche sulla possibilità di divulgare o meno l’origine dell’uomo coinvolto, alimentando un dibattito acceso tra diverse fazioni politiche.

"Salim El Koudri. Questo il nome del criminale 'di seconda generazione' che oggi a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti innocenti. Fermato da coraggiosi cittadini nonostante avesse un coltello, è stato arrestato. Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame". Così su X il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini. Il post del ministro viene commentato anche nel corso dei 4 di sera weekend, su Rete 4, al termine di una giornata drammatica dominata dal gesto che ricorda i lupii solitari del terrorismo. Lo diranno le indagini. Particolarmente duro è Luca Boccoli, esponete di Alleanza Verdi Sinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modena, per la sinistra è vietato dire da dove viene El Koudri: "Salvini sciacallo"

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