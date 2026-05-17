A Modena, le autorità confermano che l’attentatore non aveva legami con gruppi jihadisti. Le verifiche sugli apparecchi elettronici dell’individuo non hanno rivelato elementi che possano collegarlo a attività estremistiche. Nel frattempo, il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio hanno visitato la città, senza che siano stati annunciati collegamenti con le indagini in corso. La procura ha comunicato che non ci sono prove di radicalizzazione o motivazioni legate al terrorismo.

Allo stato, nel corso delle prime analisi svolte sui device sequestrati a Salim El Koudri, il 31enne che ieri a Modena ha travolto diversi passanti, non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. È quanto si apprende da fonti investigative. L’ipotesi prevalente, al momento, resta dunque quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l’uomo soffre e di cui è stato in cura. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi visiterà i feriti nel grave episodio di sabato 16 maggio. In mattinata è atteso all’Ospedale Baggiovara e a Bologna all’Ospedale Maggiore. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il viaggio istituzionale a Cipro per recarsi a Modena. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Modena, nessuna radicalizzazione per El Koudri. Mattarella e Meloni in visita

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