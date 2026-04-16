Chi commette reati non ha la sua fortuna | la gaffe di Salvini che scambia Silvia Salis con Ilaria

Durante un evento ufficiale, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha commesso una gaffe rispondendo a una domanda su Silvia Salis, sindaca di Genova, e confondendola con un’altra persona con lo stesso cognome. La confusione è stata evidente quando il ministro ha erroneamente fatto riferimento a Ilaria Salis, senza rendersi conto dell’errore. La situazione ha suscitato attenzione tra i presenti e sui social network.

Gaffe del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Alla domanda di un cronista su Silvia Salis - figura sempre più al centro del dibattito nazionale nel suo ruolo di sindaca di Genova - il ministro ha inizialmente risposto confondendola con Ilaria Salis. “È una ragazza fortunata.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gaffe di Matteo Salvini che scambia Silvia Salis per Ilaria, "chi commette reati non ha la sua fortuna" Salvini confonde la sindaca Silvia Salis con l’eurodeputata Ilaria: "Quelli che commettono reati non hanno la sua fortuna"Home > Politica > Salvini confonde la sindaca Silvia Salis con l’eurodeputata Ilaria: "Quelli che commettono reati non hanno la sua fortuna" “Salis?... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Salvini confonde la sindaca Silvia Salis con l’eurodeputata Ilaria: Chi commette reati non ha la sua fortuna. Poi si corregge; Gaffe di Matteo Salvini che scambia Silvia Salis per Ilaria, chi commette reati non ha la sua fortuna; Violenza sessuale di gruppo alla festa promozione: un calciatore del Ligorna tra gli accusati; Silvia Salis apre a una candidatura contro Giorgia Meloni ma non subito: Resto sindaca di Genova. Gaffe di Matteo Salvini che scambia Silvia Salis per Ilaria, chi commette reati non ha la sua fortunaMatteo Salvini parla di Ilaria ma gli avevano chiesto di Silvia: L'importanza di chiamarsi Salis... con il sindaco di Genova di lavoro, ha corretto ... virgilio.it Salvini, gaffe Salis: confonde Silvia con Ilaria. «Chi commette reati non ha la sua fortuna» VIDEO«Salis? Una ragazza fortunata, non tutti coloro che commettono reati hanno la sua fortuna». Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, confondendo la sindaca Silvia Salis ... ilgazzettino.it C’è un nome che, sussurrato nei salotti buoni della politica e nei corridoi ovattati del potere, sta facendo alzare più di un sopracciglio a Palazzo Chigi: Silvia Salis. E non solo perché la sindaca di Genova si sta ritagliando uno spazio da outsider nel campo larg - facebook.com facebook Dopo il deejey-set in piazza e dopo il libro di #GiuseppeConte, ecco che anche #SilviaSalis propone le sue "memorie". Il volume uscirà probabilmente dopo l'estate: tempismo sospetto, la sindaca di #Genova mira a #PalazzoChigi x.com