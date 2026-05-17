modena mattarella e meloni visitano i feriti in ospedale

Il presidente della Repubblica e la premier hanno visitato gli ospedali di Baggiovara e Bologna, incontrando medici, operatori del 118 e familiari delle vittime coinvolte nella strage di ieri a Modena. Durante le visite, hanno parlato con alcuni dei feriti e ascoltato le testimonianze del personale sanitario impegnato nell’assistenza. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali né sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dei feriti. La visita ufficiale si è svolta nel pomeriggio di oggi.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno incontrato negli ospedali di Baggiovara e Bologna i medici, il personale del 118 e i familiari delle persone rimaste ferite nella strage avvenuta ieri a Modena. Nel ringraziare i medici e il personale ospedaliero il Capo dello Stato si è anche congratulato per “l’immediatezza dei soccorsi” e il “coordinamento tra ospedali”. “Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica ma anche abitualmente. Siamo consapevoli di ciò che fate ogni giorno – ha detto il Capo dello Stato, rivolgendosi al personale medico – Siete seguiti in questo caso particolarmente con attenzione e riconoscenza da tutti i nostri concittadini”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Modena, Mattarella e Meloni visitano feriti in ospedale

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