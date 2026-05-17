Il presidente della Repubblica e la premier sono arrivati a Modena e si sono recati in ospedale per visitare alcune delle persone rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto ieri. Dopo aver incontrato i feriti, si sono spostati in prefettura per partecipare a un vertice con le autorità locali. La visita si è svolta in un momento di grande attenzione, con le forze dell’ordine e i medici impegnati nel supporto alle vittime.

AGI - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni sono in visita a Modena per portare il proprio saluto ad alcune delle persone rimaste coinvolte nel drammatico investimento di ieri. I due leader istituzionali hanno fatto visita all'ospedale di Baggiovara, a Modena e si recheranno ora all'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trovano ricoverati i feriti che versano nelle condizioni più critiche. Mattarella ha ringraziato a lungo i medici che stanno curando i feriti di Modena. "Siamo riconoscenti nei vostri confronti", ha detto il capo dello Stato durante la visita. "Questa vicenda ha creato emozione in tutto il nostro Paese ", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Modena: Mattarella e Meloni in visita ai feriti. Al via il vertice in prefettura con Piant...

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Mattarella e Meloni visitano i feriti di Modena, la premier abbraccia Luca Signorelli

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