La presidente del Consiglio ha deciso di anticipare la visita ufficiale a Modena, dopo l’attacco che ha coinvolto diverse persone nel centro della città. Durante l’evento, si è recata al presidio ospedaliero per incontrare i feriti, alcuni dei quali sono stati colpiti con armi da taglio, mentre altri sono stati travolti da un veicolo. La visita si è svolta in un clima di massima attenzione, con le forze dell’ordine presenti per garantire la sicurezza.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha modificato il proprio viaggio istituzionale e ha annullato la visita prevista a Cipro, dove avrebbe dovuto avere un incontro bilaterale con il presidente della Repubblica cipriota, per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Il presidente della Repubblica sarà infatti oggi in città dopo quanto accaduto ieri, quando il 31enne Salim El Koudri ha travolto con un’auto diversi passanti, ferendone sette, quattro dei quali in modo grave, e ha poi accoltellato un uomo che, insieme ad altri cittadini, stava cercando di bloccarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mattarella e Meloni a Modena dopo l’attacco: visita ai feriti travolti e accoltellati

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