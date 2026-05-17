Modena Mattarella e Meloni dai feriti Salim El Koudr e la folle corsa dell’auto sui pedoni Otto colpiti | due hanno le gambe amputate – La diretta

A Modena, si sono verificati gravi incidenti che hanno coinvolto un’auto guidata da un uomo, che ha travolto un gruppo di pedoni. Otto persone sono rimaste ferite, due delle quali hanno subito l’amputazione di entrambe le gambe. Tra i feriti si trovano anche alcuni che sono stati raggiunti dai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto. La notizia è stata segnalata in diretta.

Sono due le persone che hanno subito l’amputazione delle gambe, dopo essere state travolte dalla Citroen C3 guidata da Salim El Koudri. Lo spiega la Procura di Modena, aggiungendo che il 31enne, nato nel bergamasco ma di origini marocchine è sotto fermo. «A seguito del violentissimo impatto – scrive la Procura – le persone travolte riportavano lesioni gravissime e gravi e venivano trasportate presso diversi nosocomi. A due di esse venivano imputati gli arti inferiori, una delle quali versa in pericolo di vita». Salim El Koudri indagato e fermato per i reati di strage e lesioni aggravate. Il procuratore Luca Masini, dando notizia del provvedimento di fermo per l’uomo, ha spiegato che le contestazioni sono quelle di strage e lesioni aggravate (art. 🔗 Leggi su Open.online

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Modena: auto travolge i pedoni, 8 feriti. Cosa sappiamo finora

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