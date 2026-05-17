A Modena arriva il presidente Mattarella Salim El Koudr e la folle corsa dell’auto sui pedoni Otto feriti | due hanno le gambe amputate – La diretta

A Modena, il presidente della Repubblica ha partecipato a un evento pubblico. Nel frattempo, si è verificato un incidente che ha coinvolto una vettura guidata da un uomo, che ha investito alcuni pedoni. Otto persone sono rimaste ferite nell’incidente, due delle quali hanno subito l’amputazione di entrambe le gambe. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, mentre le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione locale e mediatica.

Sono due le persone che hanno subito l’amputazione delle gambe, dopo essere state travolte dalla Citroen C3 guidata da Salim El Koudri. Lo spiega la Procura di Modena, aggiungendo che il 31enne, nato nel bergamasco ma di origini marocchine è sotto fermo. «A seguito del violentissimo impatto – scrive la Procura – le persone travolte riportavano lesioni gravissime e gravi e venivano trasportate presso diversi nosocomi. A due di esse venivano imputati gli arti inferiori, una delle quali versa in pericolo di vita». Salim ElKoudri indagato e fermato per i reati di strage e lesioni aggravate. Il procuratore Luca Masini, dando notizia del provvedimento di fermo per l’uomo, ha spiegato che le contestazioni sono quelle di strage e lesioni aggravate (art. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Modena, falcia i pedoni con l’auto e li ferisce con un coltello. Otto feriti: due hanno le gambe amputate. Arrestato Salim El Koudri – La direttaSono due le persone che hanno subito l’amputazione delle gambe, dopo essere state travolte dalla Citroen C3 guidata da Salim ElKoudri.

Leggi anche: Auto a folle velocità sui pedoni a Modena: Salim El Koudri è accusato di strage. Gambe amputate a due feriti

#Modena, primo colpo per il futuro: arriva il talento Joris #Manquant x.com

Modena, auto travolge pedoni in centro, 4 feriti gravissimi. Autista bloccato dai passantiPaura ieri pomeriggio in via Emilia Centro a Modena, dove un'auto lanciata ad alta velocità ha travolto alcuni pedoni in largo Porta Bologna, terminando poi ... lapresse.it

Gite di un giorno da Modena; festival delle ciliegie a Vignola? reddit

Auto su folla a Modena, il video dell'attacco e della fugaI frame che già circolano sui social mostrano l'utilitaria che arriva a velocità sostenuta e che colpisce i primi passanti che camminano accanto ai negozi sulla sinistra di via Emilia, quindi la ... tg24.sky.it