A Modena arrivano il presidente Mattarella e la premier Meloni Salim El Koudr e la folle corsa dell’auto sui pedoni Otto feriti | due hanno le gambe amputate – La diretta

A Modena, il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio sono arrivati in visita. Durante l’evento, si è verificato un incidente in cui una vettura guidata da Salim El Koudri ha investito alcuni pedoni. Otto persone sono rimaste ferite nell’incidente, due delle quali hanno subito l’amputazione delle gambe. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. La zona è stata isolata e le operazioni di soccorso sono state immediatamente attivate.

Sono due le persone che hanno subito l’amputazione delle gambe, dopo essere state travolte dalla Citroen C3 guidata da Salim El Koudri. Lo spiega la Procura di Modena, aggiungendo che il 31enne, nato nel bergamasco ma di origini marocchine è sotto fermo. «A seguito del violentissimo impatto – scrive la Procura – le persone travolte riportavano lesioni gravissime e gravi e venivano trasportate presso diversi nosocomi. A due di esse venivano imputati gli arti inferiori, una delle quali versa in pericolo di vita». Salim ElKoudri indagato e fermato per i reati di strage e lesioni aggravate. Il procuratore Luca Masini, dando notizia del provvedimento di fermo per l’uomo, ha spiegato che le contestazioni sono quelle di strage e lesioni aggravate (art. 🔗 Leggi su Open.online

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