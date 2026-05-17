Il Presidente della Repubblica e la Premier sono arrivati negli ospedali di Modena, dove si trovano i pazienti feriti nell’attacco di ieri. I dispositivi dell’aggressore sono stati sottoposti a controlli e non sono stati trovati segni di radicalizzazione. Entrambi i leader visiteranno le persone coinvolte, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche subito dopo gli incontri. La polizia ha continuato le indagini per chiarire i dettagli dell’attacco e le motivazioni dell’autore.

È un risveglio terribile per Modena. Negli occhi dei cittadini e non solo c'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro, quando il 31enne Salim El Koudri in auto ha falciato una decina di pedoni. La città attende Sergio Mattarella che già ieri aveva sentito il sindaco per avere notizie dei feriti ed esprimere vicinanza alla città. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate: alle 12 è atteso all'ospedale Baggiovara di Modena e alle 13 all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni che ha annullato la visita a Cipro. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: otto feriti, cinque donne e tre uomini, quattro in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Modena, Mattarella e Meloni arrivati in ospedale | Nessun segno di radicalizzazione nei device dell'aggressore

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#Mattarella e #Meloni sono arrivati poco fa all'aeroporto di #Bologna. Insieme visiteranno i feriti prima a #Modena, poi all'Ospedale Maggiore del capoluogo emiliano x.com

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