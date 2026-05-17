Nel cuore di Modena, tra Largo Garibaldi e Via Emilia, un'auto ha percorso la strada a forte velocità, coinvolgendo alcuni passanti. Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona hanno ripreso i momenti più tesi di questo episodio, che si è verificato nel pomeriggio. La scena ha suscitato preoccupazione tra i presenti, mentre le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini per chiarire quanto accaduto. Non risultano ancora dettagli sulle eventuali conseguenze o sulle cause dell’incidente.

Le telecamere di sorveglianza installate tra Largo Garibaldi e Via Emilia hanno immortalato i momenti drammatici di un pomeriggio che ha sconvolto il centro di Modena. Nel filmato si vede chiaramente un’auto lanciata ad alta velocità mentre invade il marciapiede, travolgendo diversi passanti in pochi istanti. Alla guida del veicolo c’era Salim El Koudri, 31 anni, nato a Bergamo e residente a Ravarino, nel Modenese. Le immagini mostrano una manovra rapidissima e precisa che ha seminato il panico tra pedoni, ciclisti e clienti dei locali presenti nella zona. Il terrore in strada: persone travolte e soccorsi immediati Dopo l’impatto, il centro cittadino si è trasformato in una scena drammatica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Modena, la folle corsa dell'auto in pieno centro si abbatte sui passanti IL VIDEO

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