Modena la folle corsa dell’auto contro i passanti e la fuga disperata dentro i portoni – Il video

A Modena, una vettura ha attraversato a velocità sostenuta un'area affollata, investendo diverse persone. Alcuni passanti hanno cercato rifugio entrando nei portoni dei negozi per mettersi in salvo. Durante la corsa, l’auto ha colpito una donna che si trovava vicino a una vetrina, lasciandola in condizioni gravissime. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autista e ricostruire l’accaduto. La scena è stata filmata da alcuni testimoni, che hanno condiviso i momenti più tesi dell’incidente.

L’auto lanciata a tutta velocità sulla folla, la fuga dei passanti dentro i portoni per evitare l’impatto, la donna schiacciata contro la vetrina di un negozio e ora in condizioni gravissime. La fine della corsa della macchina e il tentativo di fuga. Sono le drammatiche immagini dell’attacco avvenuto nel centro di Modena sabato pomeriggio riprese da due angolature dalle telecamere di sicurezza, che Open ha scelto di pubblicare espungendo i momenti più crudi dell’azione «brutale e violenta» contro gli ignari pedoni. Perché la volontà della famiglia Poggi potrebbe contare più dei tribunali in caso di proscioglimento di Stasi nella revisione... 🔗 Leggi su Open.online

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