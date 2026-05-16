VIDEO Modena auto contro i passanti in centro | la corsa folle e la cattura dell' attentatore

Nel cuore di Modena, lungo via Emilia Centro, si sono verificati momenti di grande tensione quando un'auto ha investito diversi passanti durante una corsa ad alta velocità. Le immagini mostrano il veicolo che si muove a gran velocità tra la folla, causando scompiglio tra le persone presenti. Dopo alcuni minuti, le forze dell'ordine sono intervenute e hanno individuato e fermato l’automobilista coinvolto nell’incidente. La scena è stata ripresa da diverse telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

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