VIDEO Modena auto contro i passanti in centro | la corsa folle e la cattura dell' attentatore
Nel cuore di Modena, lungo via Emilia Centro, si sono verificati momenti di grande tensione quando un'auto ha investito diversi passanti durante una corsa ad alta velocità. Le immagini mostrano il veicolo che si muove a gran velocità tra la folla, causando scompiglio tra le persone presenti. Dopo alcuni minuti, le forze dell'ordine sono intervenute e hanno individuato e fermato l’automobilista coinvolto nell’incidente. La scena è stata ripresa da diverse telecamere di sorveglianza presenti nella zona.
Scene drammatiche nel centro di Modena, dove un’auto lanciata ad alta velocità travolge diversi passanti lungo via Emilia Centro. Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza si vede la vettura zigzagare tra la folla mentre le persone cercano disperatamente riparo entrando nei portoni dei palazzi. Dopo l’impatto, il conducente tenta la fuga prima di essere fermato. Nel video, i momenti più impressionanti della vicenda ripresi da più angolazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Modena, auto falcia una decina di pedoni in pieno centro: almeno quattro feriti gravi.
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Attenzione: il video contiene immagini forti Attentato in centro a Modena. Il video drammatico dell’auto che accelera e investe i passanti x.com
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