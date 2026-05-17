Modena in migliaia in piazza | Uniti contro l' odio | Mattarella e Meloni visitano i feriti Piantedosi | Fatto collocabile nel disagio mentale

A Modena, migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro l’odio, mentre il Presidente della Repubblica e la Premier hanno visitato alcuni feriti dopo l’attacco. La donna gravemente ferita si trova in condizioni critiche, mentre altri tre pedoni sono stati dimessi dall’ospedale. La visita dei rappresentanti istituzionali ha incluso anche un incontro con un uomo riconosciuto come un eroe. Il ministro degli Interni ha commentato l’episodio, collegandolo a problemi di disagio mentale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un grande abbraccio collettivo, per stare vicini dopo il sabato pomeriggio di terrore, per manifestare solidarietà ai feriti e per unirsi "contro chi semina odio". Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in piazza Grande, all'ombra della Ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato, insieme alla premier Giorgia Meloni, sia i feriti, falciati sabato in pieno centro a Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Koudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Modena, in migliaia in piazza: "Uniti contro l'odio" | Mattarella e Meloni visitano i feriti, Piantedosi: "Fatto collocabile nel disagio mentale" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Modena, Piantedosi: “fatto collocabile nel disagio psichiatrico”“Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti”, però il fatto sembra collocabile “in una situazione di disagio psichiatrico”. Modena, Piantedosi: "Fatto collocabile in una situazione di disagio psichiatrico""Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti", però "il fatto sembra sia collocabile soprattutto in una situazione di disagio... Il deficitario nutre ancora dubbi, a Modena dovrebbero andare in migliaia sotto il palazzo comunale e chiedere le dimissioni immediate a questo inqualificabile. Ma come ca770 avete fatto a dare il voto a questi personaggi?. x.com Migliaia di persone al presidio in piazza a ModenaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Modena scende in piazza, in 5mila dopo l'auto sulla folla. Uniti contro chi semina odioUn grande abbraccio collettivo, per stare vicini dopo il sabato pomeriggio di terrore, per manifestare solidarietà ai feriti e per ... msn.com Come mai il costo della vita a Torino è più basso di altre città più piccole della Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna? reddit