Modena il video di Luca Signorelli che blocca Salim El Koudri | l' urlo e il coltello

Da liberoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, a Modena, si è verificato un episodio di violenza in via Emilia Centro. Dopo che un uomo aveva investito alcuni passanti con un'auto, un testimone ha deciso di inseguire e bloccare il sospetto, che aveva tentato di scappare. Durante il tentativo di fermarlo, l’uomo ha gridato e ha mostrato un coltello, mentre il testimone ha ripreso tutto in un video che sta facendo il giro della città.

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Luca Signorelli è l’eroe di Modena. Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, subito dopo che Salim El Koudri aveva travolto con l’auto i passanti in via Emilia Centro, Signorelli non ha esitato e lo ha inseguito per bloccarne la fuga."Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate lui scappa. Quindi l’ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro", ha raccontato lo stesso Signorelli, con il volto ancora sporco di sangue.El Koudri, vistosi braccato, è rispuntato da dietro alcune auto con un coltello in mano. Ne è nato un violento corpo a corpo: "Mi sono arrivati due fendenti, uno al corpo e l’altro alla testa. Un fendente sono riuscito a evitarlo, l’altro l’ho preso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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