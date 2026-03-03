Morte del piccolo Domenico parla Oppido | Ho fatto ciò che dovevo fare e l’ho fatto bene

Guido Oppido, il cardiochirurgo responsabile del trapianto di cuore su Domenico Caliendo, ha dichiarato di aver fatto tutto il possibile durante l’intervento e di aver agito nel modo corretto. In un’intervista trasmessa su Rai3, Oppido ha affermato di pagare un prezzo personale per aver tentato di salvare altri bambini, sostenendo che oggi si sente come la vittima del procedimento.

«Sto pagando per aver tentato di salvare i figli degli altri. Ma la vittima, oggi, sembro io». Con queste parole Guido Oppido, il cardiochirurgo che ha eseguito il trapianto di cuore su Domenico Caliendo, rompe il silenzio e affida la sua difesa alla trasmissione "Lo stato delle cose" su Rai3. Il medico, attualmente indagato insieme ad altri sei sanitari e sospeso dal Monaldi, respinge le accuse e sostiene di aver operato correttamente: «Ho fatto ciò che dovevo fare e l’ho fatto bene». Oppido è il chirurgo che ha materialmente impiantato nel corpo del piccolo il cuore arrivato da Bolzano, organo che – secondo quanto accertato finora – sarebbe giunto già danneggiato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

