Nella mattinata di oggi, una vettura ha investito numerosi pedoni nel centro di Modena, provocando ferite gravi e creando grande sconcerto tra i cittadini. La polizia ha immediatamente avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente e identificare eventuali responsabilità. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi che hanno portato le persone rimaste ferite negli ospedali della zona. La comunità si trova a fare i conti con una tragedia che ha colpito duramente la città.

L’Italia si è svegliata sconvolta dopo la tragedia avvenuta a Modena, dove un’auto lanciata a folle velocità ha travolto diversi passanti nel centro cittadino, lasciando dietro di sé feriti gravissimi, dolore e sgomento. Una donna lotta ancora tra la vita e la morte, mentre altre vittime porteranno per sempre sul proprio corpo e nella propria mente le ferite di quei terribili istanti. In questo momento così drammatico, il primo pensiero deve andare alle vittime e alle loro famiglie. A loro va il nostro abbraccio più sincero, il nostro affetto, la nostra vicinanza umana. A chi è ricoverato negli ospedali di Modena e Bologna auguriamo una pronta guarigione e la forza necessaria per affrontare giorni che saranno inevitabilmente difficili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Modena, il dolore non può diventare propaganda politica

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