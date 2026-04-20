Elezioni Provincia Cera Lega | In Capitanata il centrodestra non può diventare il rifugio della confusione politica

In vista delle elezioni provinciali in Capitanata, un rappresentante della Lega ha dichiarato che il centrodestra non deve diventare un punto di appoggio per la confusione politica nella regione. Ha sottolineato la necessità di chiarezza immediata in vista delle prossime elezioni provinciali a Foggia e delle amministrative a San Giovanni Rotondo. La richiesta si inserisce in un quadro di attenzione alle questioni politiche locali e alle alleanze in vista delle consultazioni.

“Rispetto alle provinciali di Foggia e alle amministrative di San Giovanni Rotondo serve chiarezza subito. Forza Italia e Fratelli d’Italia non possono continuare a far finta di nulla”, è l’invito che arriva dal consigliere regionale della Lega Napoleone Cera a commento dell’esito che ha restituito la tornata elettorale di ieri per il rinnovo del consiglio provinciale di Foggia. “Da consigliere della Lega – aggiunge Cera - sento il dovere di lanciare un allarme politico chiaro e pubblico: in Capitanata il centrodestra rischia di smarrire la propria identità. Il voto del 19 aprile 2026 che, come è noto, riguarda sindaci e consiglieri comunali, non è stato solo un passaggio di secondo livello.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Elezioni Provincia, Cera (Lega): “In Capitanata il centrodestra non può diventare il rifugio della confusione politica” Notizie correlate San Giovanni Rotondo, la Lega fuori dalla coalizione di centrodestra. Cera: “Rifugio dei fallimenti politici”La nascita della coalizione “Progetto Futuro” a sostegno della candidatura a Sindaco di Floriana Natale pone una questione politica seria che il... Elezioni comunali e Provinciali 2026, il centrodestra di Capitanata si compattaIl centrodestra di Capitanata si compatta in vista delle Amministrative di primavera e delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. Tutti gli aggiornamenti Elezioni in Provincia il 15 marzo: Proroga improbabile. Centrodestra, quattro candidati in lizzaPer la conferma dell’election day (e del mancato rinvio) si attende la conversione in legge del Milleproroghe 2025. Il Pd mantiene le riserve sul nome, la coalizione del centrodestra pensa a Imeri ... bergamonews.it Elezioni Comune Venezia: la Lega ha presentato la sua lista dei candidati consiglieriNo alla moschea, sicurezza, statuto speciale, tutela delle tradizioni e del lavoro. Queste le priorità del programma per le amministrative di fine maggio ... rainews.it