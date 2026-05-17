Il Modena si trova di fronte a una sfida legata a Mendes, il giocatore che ha subito diversi infortuni nel corso della stagione. La società ha investito 2,2 milioni di euro per portarlo in squadra, ma le assenze frequenti hanno sollevato dubbi sulla sua effettiva utilità. Ora si cerca di capire come poter sfruttare al meglio le sue qualità, nonostante le difficoltà fisiche, e se l’investimento possa ancora portare risultati positivi o si riveli un rimpianto.

? Punti chiave Come può il Modena valorizzare Mendes dopo i continui infortuni?. Perché l'investimento da 2,2 milioni rischia di diventare un rimpianto?. Chi sostituirà Massolin dopo la sua partenza definitiva verso l'Inter?. Quale strategia adotterà la dirigenza per risolvere il problema dei gol?.? In Breve Mendes ha segnato 9 reti totali in 60 presenze ufficiali con il Modena.. Infortuni al tendine nel marzo 2024 e al ginocchio a settembre hanno frenato il portoghese.. Massolin lascerà il club per unirsi all'Inter con ipotesi di trasferimento all'estero.. Nuovi innesti per l'attacco saranno Gliozzi, De Luca e Ambrosino a gennaio.. Il Modena affronta l’estate con la necessità di rivoluzionare il reparto offensivo, mettendo al centro del dibattito tecnico il futuro di Pedro Mendes. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, il dilemma Mendes: tra infortuni e l’incognita dell’attacco

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