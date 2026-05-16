Modena e la rivoluzione dell’attacco Fra i nodi il futuro di Pedro Mendes

Nell’estate in cui il Modena si prepara a cambiare il proprio modo di attaccare, il ruolo di Pedro Mendes è al centro delle discussioni. La squadra sta pianificando le strategie per migliorare le prestazioni offensive, e il centrocampista portoghese è uno dei nomi più citati tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La sua presenza potrebbe essere determinante per le prossime mosse e per il modo in cui il Modena affronterà la stagione. La società sta valutando le opzioni relative al suo eventuale futuro.

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Nella calda estate di rivoluzione offensiva che attende il Modena, all’appello non potrà mancare il nome di Pedro Mendes. Storia non fortunata, nei numeri, quella dell’attaccante portoghese. Arrivato a Modena con il peso emotivo di essere l’acquisto più costoso della storia canarina targata Rivetti (2,2 milioni di euro versati nelle casse dell’Ascoli nell’estate 2024) ma con potenzialità da bomber vero. Undici le reti con la maglia bianconera prima di approdare in Emilia, l’investimento aveva un senso più che logico e il Modena era riuscito a battere la concorrenza di altri club. Due stagioni dopo, intere, il portoghese rischia di essere un rimpianto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena e la rivoluzione dell’attacco. Fra i nodi il futuro di Pedro Mendes ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Modena distratto, il Catanzaro ne approfitta. Ma Pedro Mendes trova il pari allo scadereModena, 14 aprile 2026 – Jolly giocato e, come a Bolzano, tra luci e ombre ma il finale lascia senz’altro un sorriso rispetto alle vicende del Druso. Sicurezza sul lavoro: il futuro. I ’nodi’ dell’uso consapevole dell’Intelligenza artificialeSeconda giornata di incontri nella sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala per il ’Safety Meets Culture’, il forum dedicato alla sicurezza sui... Modena e la rivoluzione dell’attacco. Fra i nodi il futuro di Pedro MendesLa società chiamata a rivitalizzare un reparto che non ha convinto del tutto. Il portoghese resta un caso . msn.com Modena, l'attacco è tutto da rifare: solo Pedro Mendes ha un contratto. La situazioneSe sul fronte allenatore il Modena deve ancora sciogliere le ultime riserve, con Andrea Sottil che sarà probabilmente confermato sulla panchina nonostante un finale in calando e un playoff dove è arri ... tuttomercatoweb.com