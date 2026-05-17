In pieno caos nel centro storico di una città, con persone che urlavano e si trovavano a terra dopo essere state travolte, un cittadino ha deciso di intervenire. Nonostante il panico e il rischio, ha corso verso la scena per aiutare chi era in difficoltà. La sua azione è stata descritta come un gesto doveroso da parte di chi ha voluto mettere da parte la paura e agire per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente. È stato definito un esempio di coraggio in un momento di emergenza.

In mezzo al panico, alle urla e alle persone travolte sull’asfalto del centro storico, c’è stato anche chi ha deciso di correre verso il pericolo invece che scappare. Luca Signorelli, il cittadino rimasto ferito mentre tentava di fermare il 30enne che ieri ha investito una decina di passanti, ha parlato con la voce rotta dall’emozione all’uscita dall’ospedale Baggiovara dopo l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con la premier Giorgia Meloni. “Ho fatto vedere che l’Italia non è morta”, ha detto davanti ai giornalisti, sintetizzando in poche parole il senso di quei minuti di caos che hanno sconvolto Modena. Signorelli è stato colpito alla testa dal coltello impugnato dall’ aggressore mentre cercava di bloccarlo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Modena, il cittadino eroe: “Gesto doveroso. Ho dimostrato che l’Italia non è morta”

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Auto sui pedoni a Modena, cittadino eroe Luca Signorelli: Gesto doveroso, ho mostrato che...

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Il video del momento in cui il cittadino-ere ferma l'aggressore di #Modena x.com

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