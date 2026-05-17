Il cittadino eroe | Gesto doveroso Ho dimostrato che l' Italia non è morta L' abbraccio d

Luca Signorelli, cittadino presente a Modena, ha riferito di aver cercato di bloccare un uomo di 30 anni che ieri ha investito una decina di passanti nel centro della città, all’uscita dall’ospedale Baggiovara. Con la voce commossa, ha dichiarato di aver agito come un gesto doveroso e di aver dimostrato che l’Italia non è morta. La sua azione è stata descritta come il tentativo di fermare un episodio di violenza improvvisa.

AGI - "Ho fatto vedere che l'Italia non è morta". L'ha detto con la voce rotta dall'emozione Luca Signorell i, il cittadino eroe che per primo ha tentato di bloccare il 30enne che ieri ha investito una decina di passanti in centro a Modena all'uscita dall'ospedale Baggiovara. L'uomo, ferito alla testa con un coltello impugnato dall'aggressore, ha incontrato brevemente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni che l'hanno ringraziato per il gesto eroico. La premier ha abbracciato Signorelli, secondo quanto riferito dai presenti all'incontro. L'ha definito "un gesto doveroso per far capire al mondo che l'umanità c'è ancora" di fronte ad una scena che "sembrava degna di Gaza", ha detto Signorelli. 🔗 Leggi su Agi.it

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